Playoff Superlega la marcia della Sir prosegue spedita Russo | Felice di aver aiutato la squadra
La Sir Susa Scai Perugia continua la sua striscia positiva nei playoff della Superlega, con quattordici vittorie consecutive, cinque delle quali nel torneo post-season. Nonostante alcune assenze importanti, l'organico della squadra non ha mostrato segni di cedimento, e i giocatori coinvolti hanno contribuito a mantenere alta la prestazione. Recentemente, un giocatore ha espresso soddisfazione per il suo apporto alla squadra, sottolineando il momento favorevole della formazione.
Quattordici vittorie consecutive, cinque ai playoff. Un ruolino di marcia che certifica lo stato di salute di una Sir Susa Scai Perugia che, malgrado oramai da settimane non abbia l'organico al completo (Ishikawa e Loser però sono prossimi al rientro), non sbaglia un colpo.Domenica ci sarà la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Milik dopo la vittoria della Juve sul Genoa: «Felice di aver aiutato la squadra». Il messaggio social del polacco – FOTOdi Angelo CiarlettaArek Milik è molto felice dopo la vittoria della Juventus sul Genoa di ieri pomeriggio.
Playoff Superlega, la Sir è pronta. Solè: "Monza squadra importante che può dar fastidio a tutti"Inizia tra due giorni la corsa al tricolore per i Block Devils che vogliono tornare vincenti dopo due anni.
Temi più discussi: Rinoceronti in marcia verso Mantova per l’andata dei quarti; Play Off 5° Posto: in campo per Gara 2 dei Quarti; Perugia passa 3-1 a Piacenza ed è a un successo dalla Finale Scudetto; Il Cisterna Volley continua a sognare l’Europa della CEV Challenge Cup.
Playoff Superlega, la Sir continua ad essere implacabile e passa anche a PiacenzaBlock Devils che replicano il punteggio di domenica scorsa e si prendono anche gara due. Ora tre possibilità per chiudere il discorso e guadagnarsi la finale ... today.it
Playoff Superlega di volley 2025-26: Perugia espugna Piacenza, finale scudetto a un passoLa Sir Susa Scai Perugia ipoteca la finale scudetto espugnando il PalabancaSport in gara-2 delle semifinali playoff della Superlega di volley. datasport.it
#Superlega #PlayOff #Scudetto #Semifinali #Gara2 #programma SUPERLEGA. Gara 2 delle Semifinali: mercoledì in campo Civitanova e Verona con diretta Rai Sport Giovedì sotto rete Piacenza e Perugia con diretta Rai Sport e DAZN https://www.baloovolley - facebook.com facebook
Superlega, Playoff 5° posto: Cisterna a Milano per la gara 1. x.com