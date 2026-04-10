Playoff Superlega la marcia della Sir prosegue spedita Russo | Felice di aver aiutato la squadra

La Sir Susa Scai Perugia continua la sua striscia positiva nei playoff della Superlega, con quattordici vittorie consecutive, cinque delle quali nel torneo post-season. Nonostante alcune assenze importanti, l'organico della squadra non ha mostrato segni di cedimento, e i giocatori coinvolti hanno contribuito a mantenere alta la prestazione. Recentemente, un giocatore ha espresso soddisfazione per il suo apporto alla squadra, sottolineando il momento favorevole della formazione.