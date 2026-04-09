volley superlega la sir nella tana del piacenza si punta alla finale scudetto

Nella Volley Superlega, la Sir Susa Scai Perugia affronta in trasferta la squadra di Piacenza per la gara-due. La sfida si disputa questa sera e rappresenta un passo importante per le due formazioni nella corsa alla finale-scudetto. La squadra ospite cerca di mantenere viva la serie, mentre quella di casa punta a consolidare il vantaggio ottenuto nella prima partita.

Si gioca gara-due stasera con la Sir Susa Scai Perugia che si reca in trasferta per tenere la striscia aperta. In diretta su Rai sport (ore 20,30) i block-devils sfidano nuovamente la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Pesanti da ambo i lati le assenze di elementi che possono dare un contributo, il coach Dante Boninfante ha dovuto fare a meno di Mandiraci, dolorante a una spalla, e Bergmann, sfruttando la potenza e l’esperienza dell’asso cubano Robertlandy Simon, il migliore dei suoi. Al di là della rete l’allenatore Angelo Lorenzetti ha fatto ancora a meno di Ishikawa e Loser ed ha affermato: "In gara-uno abbiamo faticato a prendere un po’ il ritmo e questo ha dato a Piacenza la possibilità di ottenere dei break che generalmente non concediamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Superlega, la Sir riesce col brivido a piegare Piacenza. Ora due match pointI Block Devils riescono a vincere solo al tie break ma trattasi di un risultato fondamentale in chiave primato.

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Playoff Superlega, la Sir disinnesca Piacenza e inizia la semifinale nel migliore dei modiTre a uno è il risultato con cui i Block Devils, autori di una prestazione piuttosto convincente, si sono presi il primo atto. Ben Tara MVP, ospite d'onore Atanasijevic per una Pasquetta dalle grandi ... today.it

FINAL SCORE - EPISODIO 2 PLAY OFF 5° POSTO | SuperLega Cisterna Volley 1 - Allianz Milano 3 31-29; 22-25; 23-25; 22-25 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #Volleyball x.com

Play Off 5° Posto SuperLega – Prime qualificate in Semifinale Vero Volley Monza e Allianz Milano staccano il pass per le Semifinali. Sonepar Padova – Vero Volley Monza 0-3 (17-25, 19-25, 21-25) Cisterna Volley – Allianz Milano 1-3 (31-29, 22-25, 2 - facebook.com facebook