Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto i 170,8 milioni di euro, con l’estrazione prevista per giovedì 28 maggio. Nella precedente estrazione, una vincita è stata registrata a Siena, anche se nessuno ha centrato il 6. La somma in palio è tra le più alte mai messe in gioco nel gioco.

Siena, 27 maggio 2026 – E’ caccia serrata al montepremi da paura. Il jackpot del Superenalotto sale all’astronomica cifra di 170,8 milioni di euro, una somma pazzesca; sarà in palio per la prossima estrazione, in programma giovedì 28 maggio. Del resto è passato davvero tanto tempo da quando è stato conquistato l’ultimo 67: fruttò 35,4 milioni di euro e fu vinto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Ma intanto continuano le vincite di chi è andato a un passo dal sogno e si può consolare con una bella sommetta, anche se nemmeno lontanamente paragonabile al jackpot in questione. Ancora una vincita a Siena. A Siena e dintorni è arrivata la seconda vincita nel giro di pochi giorni: come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 26 maggio alla Tabaccheria Grazzini in via Cassia 140 è stato centrato un “5” da 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superenalotto, sfiorato il 6. Ancora una vincita a Siena. Il jackpot è folle: in palio 171 milioni di euro

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SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

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