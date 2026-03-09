SuperEnalotto jackpot sfiorato nel napoletano | l' importo della vincita

Jackpot sfiorato in provincia di Napoli al Superenalotto. Nel concorso di venerdì 6 marzo, infatti, sono stati vinti 16.043,59 euro ad Afragola. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata centrata presso la Tabaccheria in corso Garibaldi 77. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 10 marzo, sale intanto a 132,1 milioni di euro.