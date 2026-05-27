In Italia, il supercomputer Leonardo, chiamato Lisa, viene potenziato con un investimento di circa 28,2 milioni di euro. Si tratta della prima infrastruttura europea dedicata all’intelligenza artificiale. La nuova implementazione mira a migliorare le capacità di calcolo e ricerca nel settore dell’AI, rafforzando la presenza del paese in questo campo tecnologico. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sulle tempistiche di completamento.

Bologna, 27 maggio 2026 – Con un investimento complessivo di circa 28,2 milioni di euro, il supercomputer Leonardo cresce e si rafforza sul fronte dell'intelligenza artificiale. Ospitato al Tecnopolo di Bologna, si prepara a essere potenziato, il prossimo giovedì 11 giugno, con l'infrastruttura Lisa, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di IA generativa: sarà il primo sistema per applicazioni di AI installato in Europa nell'ambito dell'infrastruttura EuroHpc, il partenariato europeo che coordina i supercomputer strategici dell'Unione Europea. L’annuncio della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Supercomputer Leonardo, si chiama Lisa la prima infrastruttura in Europa dedicata all’AI: ecco cos’è

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