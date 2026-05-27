Supercomputer Leonardo si chiama Lisa la prima infrastruttura in Europa dedicata all’AI | ecco che cos’è

Notizia in breve

Il supercomputer Leonardo, chiamato Lisa, è stato potenziato con un investimento di circa 28,2 milioni di euro. Questa infrastruttura, la prima in Europa dedicata all’intelligenza artificiale, si trova a Bologna. La nuova fase di sviluppo mira ad ampliare le capacità di calcolo e ricerca nel settore dell’AI, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e l’efficienza del sistema. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui progetti specifici in corso.