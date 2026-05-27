Supercomputer Leonardo si chiama Lisa la prima infrastruttura in Europa dedicata all’AI | ecco che cos’è
Il supercomputer Leonardo, chiamato Lisa, è stato potenziato con un investimento di circa 28,2 milioni di euro. Questa infrastruttura, la prima in Europa dedicata all’intelligenza artificiale, si trova a Bologna. La nuova fase di sviluppo mira ad ampliare le capacità di calcolo e ricerca nel settore dell’AI, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e l’efficienza del sistema. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli tecnici o sui progetti specifici in corso.
Bologna, 27 maggio 2026 – Con un investimento complessivo di circa 28,2 milioni di euro, il supercomputer Leonardo cresce e si rafforza sul fronte dell'intelligenza artificiale. Ospitato al Tecnopolo di Bologna, si prepara a essere potenziato, il prossimo giovedì 11 giugno, con l'infrastruttura Lisa, progettata per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di IA generativa: sarà il primo sistema per applicazioni di AI installato in Europa nell'ambito dell'infrastruttura EuroHpc, il partenariato europeo che coordina i supercomputer strategici dell'Unione Europea. L’annuncio della... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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