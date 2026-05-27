Il supercomputer Leonardo si arricchisce di nuove capacità grazie all'integrazione di Lisa, una componente dedicata all’intelligenza artificiale. Questa aggiunta mira a migliorare le prestazioni e l’efficienza nelle applicazioni di AI. La modifica riguarda l'hardware del sistema, senza modificare le sue funzioni principali. Leonardo, già tra i più potenti in Italia, ora potrà supportare progetti di ricerca e sviluppo più avanzati nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il supercomputer Leonardo cresce e si rafforza sul fronte dell’intelligenza artificiale. Il supercalcolatore ospitato al Tecnopolo di Bologna verrà infatti potenziato con una nuova infrastruttura chiamata LISA ( Leonardo Improved Supercomputing Architecture ), progettata specificamente per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di AI generativa multimodale. La novità è stata anticipata dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione ICSC - Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing -, durante l’iniziativa “L’Italia del PNRR: creare il modello, fare sistema, orientare il futuro” in corso a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il supercomputer Leonardo si rafforza sul fronte AI con l'arrivo di Lisa

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