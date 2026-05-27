Il supercomputer Leonardo si è aggiornato con l’introduzione di Lisa. Questo potenziamento rafforza le capacità dell’hardware nel settore dell’intelligenza artificiale. La modifica arriva a pochi mesi dalla precedente implementazione di nuove tecnologie. Nessuna informazione è stata rilasciata sui dettagli tecnici o sui risultati attesi. La modifica è stata confermata da fonti ufficiali. Nessun altro aggiornamento o comunicato è stato diffuso riguardo a eventuali sviluppi futuri.

Il supercomputer Leonardo cresce e si rafforza sul fronte dell’intelligenza artificiale. Il supercalcolatore ospitato al Tecnopolo di Bologna verrà infatti potenziato con una nuova infrastruttura chiamata LISA ( Leonardo Improved Supercomputing Architecture ), progettata specificamente per supportare lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e sistemi di AI generativa multimodale. La novità è stata anticipata dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e da Antonio Zoccoli, presidente della Fondazione ICSC - Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing -, durante l’iniziativa “L’Italia del PNRR: creare il modello, fare sistema, orientare il futuro” in corso a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ricerca: il supercomputer Leonardo si rafforza sul fronte AI con l'arrivo di Lisa 17:53 27-05-2026 LaPresse ECO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aosta rivoluziona la burocrazia: arriva l’IA con il supercomputer LeonardoLa Regione Aosta ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma digitale alimentata dal supercomputer Leonardo, finanziata con 6 milioni di euro.

Leonardo, si rafforza la filiera elicotteristica in Campania: nella sede del Dac accordi con Ompm e SapaIn Campania si rafforza la presenza nel settore aerospaziale con due accordi firmati presso la sede del Dac.

Bernini:A supercomputer Leonardo si affianca LISA, sistema europeo dell’IARoma, 27 mag. (askanews) – Il supercomputer Leonardo cresce e si rafforza sul fronte dell’intelligenza artificiale. Il supercalcolatore ospitato al Tecnopolo di Bologna verrà infatti potenziato con un ... askanews.it

Domyn Small: l’LLM open weight sovrano da 10 miliardi di parametri addestrato sul Supercomputer LeonardoDomyn lancia il suo reasoning model compatto multilingue, ottimizzato per deployment on-premise, infrastrutture regolamentate e dispositivi edge, sviluppato in collaborazione con CINECA nell'ambito di ... bitmat.it