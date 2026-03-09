Ninna nanna calabrese: il canto tradizionale che accompagna i bambini e si tramanda di generazione in generazione. La voce di una madre che culla il proprio bambino è un filo invisibile che lega le comunità della Calabria, da Catanzaro ai paesi dell’Appennino. Questo canto, noto come ninna nanna calabrese, rappresenta una tradizione radicata nelle famiglie della regione.

La voce di una madre che culla il proprio bambino è un filo invisibile che lega le generazioni della Calabria, da Catanzaro fino ai paesi dell’Appennino. In questo lunedì di marzo 2026, la tradizione orale delle ninne nanne viene riscoperta non come semplice canzone, ma come strumento di sopravvivenza emotiva e culturale in un territorio dove il legame tra madre e figlio rimane l’ancora di salvezza contro le paure del mondo esterno. Non si tratta solo di musica, ma di un rituale antico che trasforma il momento dell’addormentamento in un atto di protezione sacra. Il canto diventa lo scudo contro il lupo nero, quella metafora della paura che ogni bimbo incontra nel passaggio dalla veglia al sonno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ninna nanna calabrese: il canto che protegge dai lupi neri

