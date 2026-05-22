Flotilla rientrati altri attivisti Legali | torture e violenze sessuali
Alcuni attivisti italiani coinvolti nella Flotilla sono rientrati nel paese. Le autorità giudiziarie di Roma stanno esaminando le denunce di torture e violenze sessuali presentate da alcuni di loro. I magistrati stanno valutando se ci siano elementi sufficienti per avviare un procedimento penale. La vicenda ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e le associazioni di tutela, che seguono da vicino lo sviluppo delle indagini.
Il caso della Flotilla: sono rientrati gli attivisti italiani. I magistrati della Procura di Roma valutano se procedere per i reati di tortura e violenza sessuale. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Flotilla, rientrati altri attivisti. Legali: torture e violenze sessuali
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