Sei membri della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla sono rientrati in Italia. La carovana umanitaria, partita per Gaza, ha concluso la sua missione. I membri italiani esprimono preoccupazione per i compagni che non sentono da diversi giorni. La delegazione aveva come obiettivo il supporto umanitario e la promozione dei diritti umani nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulla situazione dei membri ancora presenti o sulle condizioni della missione.

Sono rientrati a casa sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza. Gli attivisti sono stati rimpatriati dalla Libia, via Istanbul, e sono atterrati a Fiumicino attorno alle 9.30 del mattino. Il convoglio era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. Gli attivisti attendevano il rilascio di dieci dei loro compagni, tra cui due italiani, il pugliese Domenico Centrione, e la piemontese, Leonarda Alberizia, fermati domenica con l’accusa di “ingresso illegale”. Il convoglio di testa su cui viaggiavano Centrione e Alberizia stava cercando di negoziare un avanzamento della carovana quando è stato fermato e portato a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Haftar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, rientrati in Italia sei membri della carovana di terra: “Preoccupati per i nostri compagni che non sentiamo da giorni”

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ATTACCATI IN LIBIA, RIENTRANO IN ITALIA GLI ATTIVISTI DELLA FLOTILLA: È STATA UNA VERA CATTURA

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