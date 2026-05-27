' SummerCamp 2026' | l' orientamento all' Università tra enigmi sfide e gioco di squadra

Durante l’evento “SummerCamp 2026”, gli studenti hanno partecipato a una prova di orientamento all’università. In quindici minuti, hanno risolto enigmi e affrontato sfide, lavorando in squadra. Alla fine, dovevano scoprire un codice segreto a sei cifre per aprire il baule finale. La prova combinava gioco e test di collaborazione, senza altri dettagli sui partecipanti o sui risultati.

Quindici minuti di tempo, enigmi da risolvere e un codice segreto a sei cifre da trovare per aprire il baule finale. E' questa la sfida della nuova ‘Fibonacci Escape Room’, una delle principali novità del ‘SummerCamp@Unipi 2026’, l’iniziativa di orientamento dell’Università di Pisa dedicata alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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