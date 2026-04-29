Più gioco di squadra Pubblico e privato fanno rete per crescere Le sfide della ricerca

Le sfide più importanti come il cambiamento climatico, le questioni legate al lavoro e ai diritti richiedono la collaborazione tra enti pubblici e privati. In questi settori, cresce l'importanza di creare reti di collaborazione per affrontare con successo le difficoltà. Nessun attore può agire da solo, e le partnership tra pubblico e privato sono diventate fondamentali per promuovere iniziative e soluzioni condivise.

Nessun obiettivo si raggiunge da soli. Le sfide più grandi – clima, lavoro, diritti – chiedono alleanze. Tra istituzioni, imprese, territori. È nella collaborazione che nasce la forza del cambiamento. È questo il cuore dell’ Agenda 2030: costruire partnership solide per rendere possibili tutti gli altri obiettivi. Nel 2025-2026 l’Italia rafforza questo modello. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mobilita oltre 190 miliardi di euro, coinvolgendo amministrazioni pubbliche, imprese e comunità locali. A questo si affianca il programma PA Digitale 2026, con oltre 6 miliardi di euro, che punta a trasformare i servizi pubblici attraverso digitalizzazione, cloud e accesso online per cittadini e imprese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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