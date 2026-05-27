Sulle tracce della foca monaca | il progetto di Milano Bicocca con il crowdfunding

Notizia in breve

Un gruppo di ricercatrici sta lavorando a un progetto a Milano Bicocca per tracciare il passaggio della foca monaca, l’unico pinnipede presente nel Mediterraneo. Il progetto prevede l’utilizzo di tecniche di ricerca specifiche e si finanzia tramite crowdfunding. Finora, sono stati raccolti fondi e sono stati condotti studi sul campo per individuare le tracce dell’animale e ricostruire i suoi spostamenti.