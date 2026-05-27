Sulle tracce della foca monaca | il progetto di Milano Bicocca con il crowdfunding
Un gruppo di ricercatrici sta lavorando a un progetto a Milano Bicocca per tracciare il passaggio della foca monaca, l’unico pinnipede presente nel Mediterraneo. Il progetto prevede l’utilizzo di tecniche di ricerca specifiche e si finanzia tramite crowdfunding. Finora, sono stati raccolti fondi e sono stati condotti studi sul campo per individuare le tracce dell’animale e ricostruire i suoi spostamenti.
Una squadra di ricercatrici sulle tracce della foca monaca per ricostruire il passaggio dell’unico pinnipede del Mediterraneo. Ecco l’obiettivo di ‘ Foca non Foca ‘, il progetto nato nell’ambito del programma di crowdfunding dell’Università di Milano-Bicocca, BiUniCrowd. A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, da abitante abituale di spiagge e grotte, la foca monaca del Mediterraneo è diventata sempre più rara a causa del deterioramento degli habitat e del bycatch, il fenomeno della cattura involontaria. Negli ultimi trent’anni, gli sforzi per la conservazione di questo carismatico mammifero marino hanno contribuito all’incremento del loro numero, soprattutto nel Mar Egeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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