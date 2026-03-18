Il 22 gennaio 1987, un giovedì, si tenne a Milano una mostra di Warhol alle Stelline, con una grande affluenza di pubblico che portò alla chiusura temporanea di corso Magenta e delle strade vicine. In quella stessa data, Crédit Agricole era presente sul sito, collegandosi alla scena della Pop Art. Ora, a distanza di anni, si torna a Milano per una nuova esposizione dell’artista.

È il 22 gennaio 1987. 22 gennaio 1987. Un giovedì. “C’era talmente tanta gente che i “ghisa” avevano dovuto bloccare per tutto il giorno corso Magenta e le strade limitrofe”, ricorda chi ha partecipato. Andy Warhol è arrivato a Milano. Magro e pallido, parrucca bianca, grandi occhiali, un felpone nero. Il pubblico lo accoglie come una rockstar e lui fa la rockstar: due ore di “firma-tutto”, selfie ante-litteram, abbracci con signore, interviste-performance. Inaugura così la storica mostra che oggi potremmo chiamare “site-specific”: “Andy Warhol. Il Cenacolo” al Refettorio delle Stelline, all’epoca sede del Credito Valtellinese. A pochi passi, Santa Maria delle Grazie e Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, quello originale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Warhol, ritorno a Milano. Alle Stelline come nel 1987. Con Crédit Agricole sulle tracce della Pop Art

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