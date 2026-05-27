sulla rai la storia diventa pop

Un insegnante di storia è stato sospeso dopo aver mostrato agli studenti un video musicale tratto da una trasmissione della Rai. La scena, considerata inappropriata per il pubblico scolastico, ha suscitato polemiche tra i genitori e le autorità scolastiche. La direzione scolastica ha avviato un procedimento disciplinare, mentre l’emittente pubblica ha dichiarato di non aver autorizzato la trasmissione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni della sospensione.

Ecco, magari, ragazzi non limitatevi a queste pillole se dovete essere interrogati in storia. Però, se fate fatica ad avvicinarvi alla materia, non dovete perdervi i video di Storia POP, contenuti di soli 6090 secondi che raccontano curiosità e fatti fondamentali del passato con un linguaggio social, chiaro, accessibile, studiato insomma per i giovani di oggi, e al contempo rigoroso. Storytellers sono cinque giovani storiche, brave, preparate, spigliate nonché di bell'aspetto. Le pillole saranno disponibili su Rai Play, sui profili social di Rai Storia e YouTube dal primo giugno. E saranno anche in onda su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre) alle 21,10 con 5 video per serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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