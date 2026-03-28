Un video diffuso online in breve tempo ha innescato una polemica tra Italia e Bosnia, a pochi giorni dalla partita di ritorno dei playoff per i Mondiali 2026. L’episodio riguarda un’esultanza di un calciatore azzurro durante la partita, che ha suscitato reazioni accese. Nel frattempo, un giocatore ha commentato pubblicamente la copertura televisiva della RAI, puntando il dito contro l’emittente.

Un video diventato virale in pochi minuti ha scatenato una bufera internazionale tra Italia e Bosnia, a tre giorni dalla cruciale sfida di ritorno dei playoff per i Mondiali 2026. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo mostrano alcuni giocatori azzurri esultare per la qualificazione della Bosnia ai rigori contro il Galles, una reazione che sui social bosniaci è stata interpretata come una provocazione. Perché l’esultanza è sembrata per la qualificazione della squadra meno forte. Durante il post-partita della vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, le telecamere Rai hanno inquadrato Federico Dimarco, Pio Esposito, Guglielmo Vicario, Alex Meret e Sandro Tonali mentre seguivano dal telefono i rigori della sfida tra Galles e Bosnia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’esultanza azzurra per la Bosnia diventa un caso: “Per voi sarà l’inferno”. Ma Dimarco punta il dito sulla RAI

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