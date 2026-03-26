A Gozzano, sul Lago d'Orta, si terrà la 38esima edizione della Mostra della camelia, prevista per il 28 e 29 marzo. La manifestazione quest'anno ha come tema

Sabato 28 e domenica 29 marzo torna a Gozzano l'annuale Mostra della camelia. Il tema della 38esima edizione è: "Camelie, sinfonie e in. canto di Primavera". Un fine settimana dedicato alla bellezza botanica, all'arte e alla musica nel cuore del nostro territorio. I luoghi in cui sarà allestita la mostra sono: il parco e Palazzo Ferrari Ardicini (sede comunale di Gozzano) e il parco del seminario vescovile "San Gaudenzio". Durante la manifestazione saranno esposti i lavori degli alunni della scuola secondaria di Gozzano ispirati al progetto "Il giardino segreto" di F. H. Burnett. Si terrà un omaggio speciale ai 150 anni del corpo musicale "C. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Sul Lago d'Orta torna la Mostra della camelia: appuntamento a Gozzano

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