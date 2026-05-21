Una donna che gestisce una pasticceria si è ustionata gravemente mentre si trovava nel laboratorio del suo esercizio. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli dove è stata sottoposta a cure mediche. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Titolare di una pasticceria si ustiona gravemente mentre lavora nel laboratorio. È accaduto a Roccadaspide, nel Salernitano. La vittima è una donna, proprietaria di una nota pasticceria artigianale della zona, rimasta ferita mentre stava preparando alcuni dolci. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata investita da una fiammata sprigionatasi da olio bollente, riportando ustioni profonde in diverse parti del corpo.?Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Considerata la gravità delle condizioni della donna, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. E’ stata trasferita in elicottero all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata nel centro grandi ustionati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente sul lavoro, ustionata titolare di una pasticceria: trasferita al Cardarelli

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