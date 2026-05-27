Successo per la 32°Rassegna Musicale Mercatino in concerto e la 24° edizione del Concorso musicale Gianfranco Barulli
Si sono conclusi con successo la 32ª Rassegna Musicale “Mercatino in concerto” e la 24ª edizione del Concorso musicale “Gianfranco Barulli”. Le due iniziative si sono svolte ad Arezzo e hanno coinvolto numerosi artisti e partecipanti. La rassegna e il concorso, organizzati per beneficenza, hanno attirato pubblico e appassionati di musica. I eventi si sono svolti nelle ultime settimane, con esibizioni e premiazioni che hanno riscosso grande interesse.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Tira le somme la 3 2°Rassegna Musicale “ Mercatino in concert o “ e la 24° edizione del Concorso musicale “Gianfranco BarulliI” p er il Calcit. A partire dai numeri: 435 iscritti e dei fondi raccolti € 13.886,76 donati al Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori di Arezzo. Sette concerti, 4 giornate di concorso, gran finale al Teatro Petrarca presieduta dal M° Mario Dani con: Baritono Mario Cassi M° Samuele Amidei, M° Gianna Ghiori, il Prof. Gianni Bruschi per il premio Silvano Grandi Per il 9° Premio Città di Arezzo Pres. Dott. Paola Butali il M° Eleonora Nardone lo scultore Sandro Ricci che ha offerto l' opera. «Alle 21 abbiamo assistito al concerto con i vincitori della scorsa edizione Leonardo Francalanci e Eleonora Panza al violino, insieme all' Orchestra Calcit diretta dal M° Carmelo Giallombardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Successo per il Mercatino in Musica
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