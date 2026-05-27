Successo per la 32°Rassegna Musicale Mercatino in concerto e la 24° edizione del Concorso musicale Gianfranco Barulli

Notizia in breve

Si sono conclusi con successo la 32ª Rassegna Musicale “Mercatino in concerto” e la 24ª edizione del Concorso musicale “Gianfranco Barulli”. Le due iniziative si sono svolte ad Arezzo e hanno coinvolto numerosi artisti e partecipanti. La rassegna e il concorso, organizzati per beneficenza, hanno attirato pubblico e appassionati di musica. I eventi si sono svolti nelle ultime settimane, con esibizioni e premiazioni che hanno riscosso grande interesse.