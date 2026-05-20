Al via il tradizionale concorso musicale Calcit Gianfranco Barulli

È iniziata la settimana dedicata al concorso musicale Calcit «Gianfranco Barulli» ad Arezzo. La manifestazione si apre con una maratona benefica promossa dall’associazione, che prevede numerosi eventi lungo i prossimi giorni. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le attività dell’organizzazione. La kermesse proseguirà con diverse esibizioni e iniziative, tutte concentrate nel centro cittadino e alle strutture dedicate.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Al via una settimana con la maratona benefica del Calcit e con i suoi mille appuntamenti. Obiettivo raccogliere fondi per la sanità pubblica e per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie. Dopo il Mercatino in Concerto, la 32esima edizione della Rassegna Musicale che si è svolta al Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo, adesso parte anche il 24?Concorso Musicale Calcit “Gianfranco Barulli”. L’evento è in programma da oggi al 24 maggio tra il Circolo artistico e il teatro Petrarca. Eventi in cui i giovani musicisti mettono a disposizione le loro capacità non solo per il piacere di chi ascolta, ma anche per aiutare il Calcit. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il tradizionale concorso musicale Calcit «Gianfranco Barulli» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercatino in concerto, concorso Barulli e premio Città di Arezzo del CalcitNumeri importanti per la 32a Rassegna “Mercatino in Concerto”, che conta circa 430 iscritti e conferma la propria vocazione: unire qualità artistica... L'ingresso del centro oncologico intitolato al fondatore Calcit Gian Franco BarulliSi è svolta questa mattina, mercoledì 8 aprile, la cerimonia di intitolazione a Gian Franco Barulli, fondatore e primo presidente del Calcit...