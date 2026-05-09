Mercatino in concerto concorso Barulli e premio Città di Arezzo del Calcit
La 32a edizione della rassegna “Mercatino in Concerto” ha registrato circa 430 iscritti, mantenendo la sua tradizione di unire musica di qualità e solidarietà. Tra le iniziative collaterali, si sono svolti il concorso Barulli e il premio Città di Arezzo del Calcit. La manifestazione, ormai consolidata, continua a coinvolgere artisti e pubblico con eventi che combinano musica e impegno sociale.
Numeri importanti per la 32a Rassegna “Mercatino in Concerto”, che conta circa 430 iscritti e conferma la propria vocazione: unire qualità artistica e impegno solidale. La direzione artistica è affidata a Greta Palazzini.La rassegna si svolgerà da lunedì 11 maggio a domenica 17 maggio con sette.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
32esimo Mercatino in Concerto Calcit
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