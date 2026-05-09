Mercatino in concerto concorso Barulli e premio Città di Arezzo del Calcit

La 32a edizione della rassegna “Mercatino in Concerto” ha registrato circa 430 iscritti, mantenendo la sua tradizione di unire musica di qualità e solidarietà. Tra le iniziative collaterali, si sono svolti il concorso Barulli e il premio Città di Arezzo del Calcit. La manifestazione, ormai consolidata, continua a coinvolgere artisti e pubblico con eventi che combinano musica e impegno sociale.

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