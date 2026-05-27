Successo la prima uscita pubblica del Corsaro dalla Valtiberina periodico mensile dell’omonima associazione

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Corsaro dalla Valtiberina ha tenuto la sua prima uscita pubblica, segnando un passo importante per il periodico mensile dell’associazione omonima. L’ente, riconosciuto come organizzazione del Terzo settore, è stato fondato a Pieve Santo Stefano e ha come direttore responsabile Stefano Mencherini. La presentazione si è svolta in modo discreto, ma ha evidenziato l’attività del periodico, che si rivolge alla comunità locale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali eventi o pubblicazioni future.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – Un piccolo ma significativo successo la prima uscita pubblica del Corsaro dalla Valtiberina, p eriodico mensile dell’omonima associazione, ente del Terzo settore, fondata a Pieve Santo Stefano da Stefano Mencherini che ne è anche direttore responsabile. In controtendenza con la crisi dell’editoria e la conseguente scomparsa di decine di edicole, circa una copia al giorno è stata venduta nella Valle del Tevere con picchi nelle edicole di Città di Castello e Sansepolcro e alcune decine di abbonamenti che segnano il gradimento di una pubblicazione unica in Toscana, oltre allo storico Vernacoliere, che fa della satira pungente e dell’inchiesta sociale i suoi punti i forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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