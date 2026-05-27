Successo la prima uscita pubblica del Corsaro dalla Valtiberina periodico mensile dell’omonima associazione

Notizia in breve

Il Corsaro dalla Valtiberina ha tenuto la sua prima uscita pubblica, segnando un passo importante per il periodico mensile dell’associazione omonima. L’ente, riconosciuto come organizzazione del Terzo settore, è stato fondato a Pieve Santo Stefano e ha come direttore responsabile Stefano Mencherini. La presentazione si è svolta in modo discreto, ma ha evidenziato l’attività del periodico, che si rivolge alla comunità locale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali eventi o pubblicazioni future.