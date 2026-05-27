Successo la prima uscita pubblica del Corsaro dalla Valtiberina periodico mensile dell’omonima associazione
Il Corsaro dalla Valtiberina ha tenuto la sua prima uscita pubblica, segnando un passo importante per il periodico mensile dell’associazione omonima. L’ente, riconosciuto come organizzazione del Terzo settore, è stato fondato a Pieve Santo Stefano e ha come direttore responsabile Stefano Mencherini. La presentazione si è svolta in modo discreto, ma ha evidenziato l’attività del periodico, che si rivolge alla comunità locale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali eventi o pubblicazioni future.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Un piccolo ma significativo successo la prima uscita pubblica del Corsaro dalla Valtiberina, p eriodico mensile dell’omonima associazione, ente del Terzo settore, fondata a Pieve Santo Stefano da Stefano Mencherini che ne è anche direttore responsabile. In controtendenza con la crisi dell’editoria e la conseguente scomparsa di decine di edicole, circa una copia al giorno è stata venduta nella Valle del Tevere con picchi nelle edicole di Città di Castello e Sansepolcro e alcune decine di abbonamenti che segnano il gradimento di una pubblicazione unica in Toscana, oltre allo storico Vernacoliere, che fa della satira pungente e dell’inchiesta sociale i suoi punti i forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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