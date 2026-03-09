Il mensile satirico Corsaro della Valtiberina amplia il raggio di azione

Il mensile satirico “Corsaro della Valtiberina” ha annunciato che cambierà nome, diventando “Il Corsaro dalla Valtiberina”. La pubblicazione, che si rivolge ai lettori della zona, ha comunicato questa decisione attraverso un comunicato ufficiale. La modifica del titolo sarà effettiva a partire dalla prossima edizione. La testata mantiene la sua periodicità e continuerà a trattare temi locali con un taglio satirico.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Il mensile satirico " Corsaro della Valtiberina" amplia il raggio di azione e diventa già "Il Corsaro dalla Valtiberina". In uscita a fine aprile con molte esilaranti novità e notizie che nessuno dà. E oggi parte un appello. La campagna abbonamenti della rivista satirica del Corsaro, parte con un appello del direttore, nonchè fondatore dell'omonima associazione Stefano Mencherini girato "agli imprenditori liberi, alle associazioni di categoria, alle scuole e a quanti vorranno fare qualcosa per sostenere le spese iniziali che non sono poche e soprattutto una nuova ed unica impresa editoriale non profit, senza padrini né padroni.