Arezzo, 17 aprile 2026 – Ci siamo. A fine mese ad Arezzo, in edicole e librerie della Valle del Tevere e online si potrà trovare il primo numero de " Il Corsaro dalla Valtiberina". Una nuova iniziativa editoriale fatta di satira pungente e inchieste sociali dell’omonima associazione pievana senza scopo di lucro (dedicata a Pierpaolo Pasolini) fondata da Stefano Mencherini che ne è anche direttore responsabile. “Una vera e propria scommessa nel momento in cui l’editoria su carta e le edicole sono in forte crisi –afferma il direttore- senza pubblicità. Perché l’informazione indipendente per essere tale e raccontare tutta la verità non ha bisogno di sponsor, neppure indiretti”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In uscita il Corsaro dalla Valtiberina

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Il Corsaro: mobilità pubblica in Valtiberina, un problema serio che va affrontato con urgenzaArezzo, 30 marzo 2026 – Il Corsaro: mobilità pubblica in Valtiberina, un problema serio che va affrontato con urgenza.

Una raccolta di contenuti

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Il mensile satirico Corsaro della Valtiberina amplia il raggio di azioneArezzo, 9 marzo 2026 – Il mensile satirico Corsaro della Valtiberina amplia il raggio di azione e diventa già Il Corsaro dalla Valtiberina. In uscita a fine aprile con molte esilaranti novità e ... lanazione.it

Avete presente quel mio collega che era salpato per le Indie e si ritrovò in America … Ecco il Corsaro uguale uguale dovevo fa un pesto di fave ed in fase di ormeggio mi so ritrovato un piatto totalmente diverso… ma vi confido una cosa … ho scoperto - facebook.com facebook