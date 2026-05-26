Un sub è morto durante un’immersione alle Maldive. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, ha dichiarato che sua moglie non era sdraiata a prendere il sole come si era ipotizzato. Sommacal ha spiegato che la donna stava facendo un’immersione e ha criticato le informazioni circolate in precedenza. Non ci sono altre precisazioni sulle cause del decesso o sulle circostanze dell’incidente.

Lo sfogo di Carlo Sommacal Parlando all’agenzia di stampa Adnkronos, Carlo Sommacal, che ha perso moglie e figlia nell’incidente durante un’immersione alle Maldive in cui sono morti anche altri tre italiani, ha difeso il lavoro della moglie. L’uomo ha sottolineato che Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita a Genova, non si trovava alle Maldive per un viaggio di piacere. L’aereo che ha riportato in Italia le salme delle vittime “A chi dice che la missione non era autorizzata chiedo: ma allora cosa andavano a fare ogni anno alle Maldive? A prendere il sole? Stanno uscendo pubblicazioni anche su profondità di 80 metri” ha dichiarato l’uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub morti alle Maldive, Carlo Sommacal marito di Monica Montefalcone si sfoga: "Non era lì a prendere il sole"

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Tragedia alle Maldive, parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal

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