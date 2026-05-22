Due sub sono deceduti alle Maldive in circostanze che coinvolgono l’uso di bombole ricreative, secondo quanto riferito da Sami Paakkarinen, che ha recuperato i corpi. Paakkarinen ha dichiarato che le vittime potrebbero aver perso la direzione e non essere riuscite a tornare in superficie. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente, che ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati di immersioni nella zona. I dettagli sulle cause precise e le condizioni dei sub restano ancora da chiarire.

Sulla strage dei sub alle Maldive, l’ipotesi che si sta facendo strada con più probabilità è che, mentre erano in profondità, si siano persi e abbiano finito l’ossigeno mentre cercavano una via d’uscita. È quanto ha ipotizzato uno dei tre sommozzatori finlandesi che ha completato le attività di recupero dei corpi. Sami Paakkarinen ha spiegato che sono stati trovati “tutti insieme in una porzione della grotta”. L’ipotesi su cosa è successo ai sub L’ipotesi che i cinque italiani possano aver esaurito le bombole e non aver più trovato la via per uscire dalla grotta ha preso corpo dalle testimonianze del super gruppo di tre sommozzatori finlandesi, che in questi giorni sono riusciti a completare le attività di recupero dei corpi delle vittime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti alle Maldive, per sub Sami Paakkarinen che li ha recuperati "si sono persi, avevano bombole ricreative"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia

Sullo stesso argomento

Recuperati tutti i corpi dei sub italiani morti alle Maldive: “Avevano attrezzatura per immersioni ricreative. La prof indossava una tuta corta”Sono stati recuperati i corpi di tutti i sub italiani morti durante un’immersione alle Maldive: dopo i corpi di Monica Montefalcone e Federico...

Sami Paakkarinen e gli altri in missione alle Maldive: così la Finlandia forma sub per le immersioni più rischioseQuando l’ente Dan Europe (Divers Alert Network) ha annunciato che sarebbe stato un team finlandese ad immergersi per recuperare i corpi dei sub...

Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, una donna e due uomini: sono loro i tre sub specialisti di Dan Europe che hanno individuato i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive #ANSA x.com

In diretta dalle Maldive: dopo ore sott'acqua in un ambiente di grotta profonda, Jenni, Patrik e Sami emergono dopo aver completato il recupero di tutti i sub disperso. Un momento decisivo in una missione condotta con coraggio, disciplina e umanità. Il lavoro n reddit

Maldive, le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani. L'ipotesi del vicolo ciecoDan Europe ha postato sui social i primi scatti effettuati nelle zone più profonde. Il racconto di Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist, i tre esperti del Dan Europe che si sono occupa ... today.it

Italiani morti alle Maldive, per i sub finlandesi non sono stati risucchiati dalla correnteIl parere di uno dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani morti alle Maldive, sull'ipotesi effetto Venturi che li avrebbe risucchiati ... virgilio.it