Mare Fuori 6 cambia programmazione la serie in prima serata su Rai2 dal 29 aprile
Mare Fuori arriva su Rai2 dopo il consueto passaggio su RaiPlay. La sesta stagione arriverà in chiaro, dopo un cambio di programmazione, a partire dal 29 aprile ogni mercoledì in prima serata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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