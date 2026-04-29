Ascolti tv martedì 28 aprile la replica di ‘Montalbano’ vince prima serata

Da periodicodaily.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, la replica dell’episodio ‘Par condicio’ di ‘Il Commissario Montalbano’ ha ottenuto il maggiore ascolto in prima serata, arrivando al 17,4% di share. La trasmissione ha superato gli altri programmi in onda, confermando la forte presenza del pubblico su quella fascia oraria. I dati si riferiscono alle rilevazioni degli ascolti televisivi della serata.

(Adnkronos) – 'Il Commissario Montalbano' con la replica dell’episodio 'Par condicio' ha vinto la prima serata di ieri, martedì 28 aprile, con il 17,4% di share. La serie di Rai1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 3.007.000 telespettatori. Su Canale 5, 'Grande Fratello Vip' ha intrattenuto 1.829.000 telespettatori, pari al 15,5%. Su La7, 'DiMartedì' è stato visto da 1.533.000 telespettatori, pari al il 9,8%. Su Rai2, l'ultima puntata di 'Belve' ha conquistato 1.502.000 telespettatori e il 10,2%. Su Italia 1, 'Le Iene presentano: Inside' ha radunato 977.000 telespettatori, pari all'8,1%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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