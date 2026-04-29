Ascolti tv martedì 28 aprile la replica di ‘Montalbano’ vince prima serata

Martedì 28 aprile, la replica dell’episodio ‘Par condicio’ di ‘Il Commissario Montalbano’ ha ottenuto il maggiore ascolto in prima serata, arrivando al 17,4% di share. La trasmissione ha superato gli altri programmi in onda, confermando la forte presenza del pubblico su quella fascia oraria. I dati si riferiscono alle rilevazioni degli ascolti televisivi della serata.

(Adnkronos) – 'Il Commissario Montalbano' con la replica dell’episodio 'Par condicio' ha vinto la prima serata di ieri, martedì 28 aprile, con il 17,4% di share. La serie di Rai1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 3.007.000 telespettatori. Su Canale 5, 'Grande Fratello Vip' ha intrattenuto 1.829.000 telespettatori, pari al 15,5%. Su La7, 'DiMartedì' è stato visto da 1.533.000 telespettatori, pari al il 9,8%. Su Rai2, l'ultima puntata di 'Belve' ha conquistato 1.502.000 telespettatori e il 10,2%. Su Italia 1, 'Le Iene presentano: Inside' ha radunato 977.000 telespettatori, pari all'8,1%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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