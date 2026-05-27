Una notte tranquilla in una comunità residenziale per anziani nel Nuovo Messico. Prati curati, strade silenziose, luci basse nelle villette. Qualcosa all’improvviso emerge dall’ombra. E la quiete finisce per sempre. The Boroughs – Ribelli senza tempo, la serie fantascientifica in 8 episodi con Geena Davis e Alfred Molina è appena uscita su Netflix ed è già diventata un caso. Ecco perché. Creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews, la stessa coppia che ha firmato Dark Crystal – La resistenza, e prodotta dai Duffer Brothers sotto l’etichetta Upside Down Pictures, la serie in pochi giorni si è già installata in cima alle classifiche dello streamer in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Su Netflix è già un caso: perché vedere “The Boroughs”, la serie sci-fi sui generis con Geena Davis e Alfred Molina

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NETFLIX IN CRASH PERLEPISODIO SEGRETO DI STRANGER THINGS

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The Boroughs: Il “nuovo Stranger Things” con Alfred Molina ha finalmente un trailer!Il 1° gennaio si è conclusa la quinta stagione di Stranger Things, ma i fratelli Duffer sono già al lavoro su un nuovo progetto.

Temi più discussi: Arriva The Boroughs, la nuova serie prodotta dai fratelli Duffer: cosa sappiamo; I Duffer Brothers danno vita al nuovo Stranger Things su Netflix, il finale prepara a una seconda stagione ricca di insidie e orrore silenzioso; Quando a caccia di alieni ci vanno i pensionati; Una gruppo di vivaci vecchietti è l'anima di The Boroughs, la deliziosa miniserie sci-fi su Netflix disseminata di citazioni.

The Boroughs, la nuova serie prodotta dai Fratelli Duffer è disponibile su Netflix. x.com

Qualcuno sta guardando The Boroughs su Netflix? reddit

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