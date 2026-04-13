The Boroughs | Il nuovo Stranger Things con Alfred Molina ha finalmente un trailer!

Il 1° gennaio si è conclusa la quinta stagione di Stranger Things, ma i fratelli Duffer sono già al lavoro su un nuovo progetto. Si chiama The Boroughs – Ribelli senza tempo e sarà disponibile su Netflix, con i fratelli come produttori esecutivi. È stato pubblicato il trailer, che anticipa una produzione dal tono misterioso. Tra i protagonisti figura anche Alfred Molina, noto attore di lunga esperienza.

Se pensavate che le avventure soprannaturali fossero un’esclusiva dei ragazzini in bicicletta, preparatevi a ricredervi. Questa volta, il male bussa alla porta di una comunità per pensionati nel deserto del New Mexico. Dimenticate Hawkins: benvenuti a The Boroughs – Ribelli senza tempo, un paradiso per la terza età che nasconde segreti inquietanti. Il protagonista è Alfred Molina (l’indimenticabile Doc Ock di Spider-Man), che interpreta Sam. Nel cast spazio anche per Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman e Denis O’Hare. Creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance), la serie fonde l’orrore puro con quel senso di meraviglia tipico dei film di Steven Spielberg.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Boroughs: Il “nuovo Stranger Things” con Alfred Molina ha finalmente un trailer! Come sarà The Boroughs, la nuova serie Netflix dei fratelli Duffer dopo Stranger ThingsIl primo progetto Netflix dei fratelli Duffer dopo un'immersione lunga una decina d'anni in Stranger Things, si intitola The Boroughs - Ribelli senza... The Boroughs su Netflix: Data d’uscita, cast e trama della nuova serie dai creatori di Stranger ThingsI Duffer Brothers firmano una storia dove il tempo è il bene più prezioso e una minaccia aliena è pronta a rubarlo.