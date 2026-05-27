Dopo due anni di lavoro, gli studenti del team Revel Sailing, collegato a un campus universitario della Spezia, hanno presentato Kraken, una barca a vela di tipo SuMoth. La presentazione rappresenta il risultato di un progetto sviluppato dagli studenti, che hanno messo a punto questa imbarcazione innovativa. La barca è stata svelata ufficialmente al pubblico, segnando la conclusione di un percorso di progettazione e realizzazione durato diversi mesi.

L’emozione è profondissima, dopo due anni gli studenti del Revel Sailing, il team del campus universitario della Spezia (costola dell’Università di Genova), hanno presentato la loro creazione: Kraken, l’innovativa barca a vela SuMoth. Hanno lavorato instancabilmente a questo progetto per oltre due anni per rendere la barca il più possibile performante e sostenibile. Kraken ora è pronta a spiegare le vele e a partecipare dall’8 al 14 giugno alle regate sul Lago di Garda, a Malcesine. Un lavoro di squadra che ha visto impegnati studenti e studentesse dei corsi di ingegneria nautica, yacht design, design del prodotto nautico e design navale e nautico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti svelano Kraken. Pronta a spiegare le vele

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