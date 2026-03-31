A Torino Cdp incontra studenti per spiegare le scelte finanziarie degli italiani

A Torino, Cassa Depositi e Prestiti ha incontrato gli studenti per illustrare le scelte finanziarie degli italiani e il ruolo del risparmio nello sviluppo nazionale. L'evento si è svolto il 31 marzo e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'ente, che hanno fornito informazioni sui meccanismi di investimento e sulla gestione delle risorse finanziarie del Paese. L'incontro ha coinvolto studenti interessati ai temi economici e finanziari.

Torino, 31 mar. - (Adnkronos) - Il ruolo svolto dal risparmio per lo sviluppo del Paese negli ultimi decenni e le sue prospettive di fronte alle trasformazioni economiche e sociali in atto sono stati i temi al centro dell'evento promosso da Cassa Depositi e Prestiti con Fondazione Collegio Carlo Alberto a cui hanno partecipato ha visto la partecipazione di studenti e ricercatori universitari. Il confronto, ospitato nella sede del Collegio Carlo Alberto, è stato caratterizzato dalla presentazione del libro ‘Famiglie e risparmio - Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani', pubblicato in occasione dei 175 anni dalla fondazione di Cassa Depositi e Prestiti e che, dopo un primo appuntamento territoriale a Bologna, arriva nel capoluogo piemontese dove Cdp è nata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Torino Cdp incontra studenti per spiegare le scelte finanziarie degli italiani Articoli correlati Consolidamento e innovazione: le nuove scelte degli automobilisti italianiLa vasta offerta impone oggi un approccio maggiormente consapevole, supportato dall'evoluzione dei servizi e delle strutture del territorio. Si rafforza la collaborazione tra CDP, Regioni e Finanziarie: realizzate iniziative per oltre 2,6 miliardi di euro negli anni 2022-25Roma, 18 marzo 2026 - Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto...