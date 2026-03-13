Aqua senza C | studenti e autore svelano il segreto

Un pomeriggio di pioggia ha visto gli studenti della IV C del Liceo Classico Lorenzo Costa di La Spezia incontrare lo scrittore Paolo Asti. Durante l’evento, l’autore ha parlato del suo romanzo “Aqua” e ha condiviso dettagli sul suo processo di scrittura. Gli studenti hanno posto domande e ascoltato attentamente le spiegazioni dell’autore, che ha illustrato alcuni aspetti nascosti del suo lavoro.

Un pomeriggio di pioggia ha segnato l’inizio di un percorso letterario che ha coinvolto gli studenti della IV C del Liceo Classico Lorenzo Costa di La Spezia, i quali hanno incontrato direttamente Paolo Asti per discutere del suo romanzo “Aqua. L’autore, concittadino degli studenti, ha risposto alle domande dei ragazzi riguardo alla scelta del titolo privo della lettera C e al significato simbolico della copertina ispirata al quadro River di Giovanni Frangi. Questo incontro non è stato una semplice presentazione, ma un dialogo profondo sul processo creativo, dove l’uso di estratti musicali e digressioni storiche serve a radicare la narrazione nella realtà italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aqua senza C: studenti e autore svelano il segreto Articoli correlati Chiude con straordinario successo AQUA Experience: oltre 1000 studenti protagonisti nei laboratoriTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Dopo il... Longevità: scienza e fede svelano il segreto della vitaUna riflessione multidisciplinare sulla longevità si terrà giovedì 19 marzo alle ore 16.