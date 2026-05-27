studenti sulla pista di go kart lezione di sicurezza stradale

Gli studenti delle classi quarte e quinte di un istituto professionale hanno partecipato a una giornata sulla sicurezza stradale presso una pista di Go-Kart. Durante l’evento, hanno svolto esercitazioni pratiche e approfondimenti tecnici sul comportamento in strada. La sessione si è svolta sulla pista di Castelnuovo Berardenga, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle norme di sicurezza e le corrette pratiche di guida.

Nella pista di Go-Kart di Castelnuovo Berardenga, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Professionale Cennino Cennini di Colle di Val d’Elsa hanno partecipato a una giornata dedicata alla sicurezza stradale, alla formazione tecnica e all’orientamento professionale. L’iniziativa, rivolta ai settori della meccanica, dell’automotive e della prevenzione, ha coinvolto gli studenti in attività pratiche e incontri con professionisti del settore, accompagnati dai docenti dell’istituto. Fondamentale la collaborazione del Prof. Paolo Coppi, ideatore dell’evento, del dott. Claudio Ricci, esperto di aeronautica e aerodinamica, e del Sig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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