Studenti a lezione di sicurezza insieme alla polizia stradale

Martedì 10 marzo, in Piazza Martiri Garibaldini a Caneva, si è svolta l’ultima tappa del progetto di educazione stradale “Insieme per la Sicurezza Stradale”. Gli studenti della città hanno partecipato a una giornata di formazione organizzata dalla polizia stradale, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle norme di sicurezza e sul comportamento corretto sulla strada. L’evento ha coinvolto i giovani in attività pratiche e dimostrazioni.

Una giornata formativa per i ragazzi di Caneva. Martedì 10 marzo, in Piazza Martiri Garibaldini a Caneva, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto di educazione stradale “Insieme per la Sicurezza Stradale”. Un'iniziativa, promossa dal Comune di Caneva e dalla Polizia Locale, che ha riunito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Sicurezza stradale, la Polizia di Stato incontra gli studentiNell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale promosse dalla Polizia di Stato, anche la Polizia di Rimini ha... Oltre 5mila studenti "a lezione" di sicurezza: torna la giornata dedicata alla responsabilità in stradaSi è tenuta questa mattina, martedì, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione della Giornata della sicurezza ed educazione... US Airport Immigration Interview English Conversation for Learners #airlines #flightattendant Aggiornamenti e contenuti dedicati a Studenti a lezione di sicurezza insieme... Temi più discussi: Gli studenti a lezione di legalità; Studenti a lezione di cinema e un corto da realizzare in città. Il Giffoni fa tappa a Melzo; Cuneo, studenti a lezione di sicurezza con la Polizia di Stato: tappa di Una vita da social; Gli studenti della Montale a lezione di sicurezza. Dagli studenti agli studenti, lezioni di civismo sui busL'Atap nelle scuole pordenonesi per insegnare il rispetto delle regole con l'aiuto di pieghevoli realizzati dai ragazzi del Galvani di Cordenons ... rainews.it Dalla violenza di genere al cyberbullismo: sessanta studenti a lezione dalla polizia in PrefetturaNuovi cantieri di educazione civica, questo il progetto che da anni impegna la questura di Torino che, periodicamente, tiene viva l'attenzione dei giovani per prevenire e contrastare fenomeni ... torinotoday.it A denunciare il problema è il Comitato "Una sede per il Liceo Alberti", che riunisce docenti, studenti, genitori e sostenitori dell'istituto. Secondo il Comitato, la decisione di respingere quasi ottanta domande rappresenta un segnale grave non solo per il futuro d facebook #fotodelgiorno: studenti all'università dell'Illinois nel 1910 x.com