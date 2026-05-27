Studente picchiato davanti alla Reggia di Caserta | coppia finisce davanti al giudice

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia di 26 e 23 anni, residente a Macerata Campania, dovrà comparire davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusata di aver aggredito un ragazzo alla fine di dicembre 2023 nei pressi della Reggia di Caserta. La vittima, uno studente, è stata picchiata in modo violento. La coppia è stata identificata come coinvolta nell'aggressione, che si è verificata in un'area pubblica vicino al monumento.

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Dovranno comparire davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Nicola C., 26 anni, e Yania B., 23 anni, entrambi residenti a Macerata Campania, accusati di aver preso parte a un violento pestaggio avvenuto alla fine di dicembre 2023 nei pressi della Reggia di Caserta. La richiesta di rinvio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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