Una giovane coppia ha presentato domanda per le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune, ma le richieste sono state rifiutate. La motivazione ufficiale non è stata resa nota, e la coppia ha deciso di portare il caso davanti al giudice. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e si inserisce in un contesto di contestazioni legali riguardanti le procedure amministrative per il matrimonio civile.

Siena, 7 aprile 2026 – “Questo matrimonio non s’ha da fare”, così i bravi intimavano a don Abbondio ne ’I Promessi sposi’ di Alessandro Manzoni. Le nozze fra Renzo e Lucia non andavano insomma celebrate. Questa volta però non ci sono di mezzo gli uomini mandati da don Rodrigo, come nel romanzo storico ambientato a inizio ’600. Sono passati secoli e a dire ’no’ alla pubblicazione di matrimonio di due promessi sposi è stato l’ufficio anagrafe di un comune del Chianti. I giovani, entrambi provenienti da un Paese straniero, si sono rivolti allora all’avvocato Danilo Lombardi per presentare un ricorso al tribunale civile contro il rifiuto appunto delle pubblicazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovane coppia vuole sposarsi, il Comune nega le pubblicazioni. E il caso finisce davanti al giudice

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