False assunzioni nella guardia di finanza avvocato finisce davanti al giudice

Un avvocato è stato chiamato a comparire davanti al giudice a causa di false assunzioni nella guardia di finanza. Secondo le indagini, un sistema di inganni ha sfruttato le aspettative di chi cercava un lavoro stabile e un impiego con la divisa. Le accuse riguardano la creazione di un meccanismo fraudolento che ha ingannato numerose persone.

Tartaglione è accusato di truffa aggravata nei confronti di diversi giovani. Incassati quasi 70mila euro Un elaborato sistema di raggiri che ha giocato sulle speranze di chi sognava un'occupazione sicura e una divisa. Domenico Tartaglione, 63enne originario di Casagiove e residente a Marcianise, avvocato e padre dell'influencer Pietro Tartaglione, dovrà comparire davanti al Presidente della Terza Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Luciana Crisci, per rispondere dell'accusa di truffa aggravata. Secondo quanto cristallizzato dal pubblico ministero Maria Alessandra Pinto, con l'indagine svolta dalla... 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Fatture false e prestito da usura. Imprenditore e commercialisti scoperti dalla Guardia di FinanzaGALLARATE (Varese) Concluse le indagini a carico di due commercialisti e un imprenditore di Gallarate svolte dai finanzieri del Comando provinciale... Leggi anche: Nasconde al fisco redditi per circa 200mila euro: escort finisce nel mirino della Guardia di Finanza Approfondimenti e contenuti su False assunzioni Temi più discussi: Fatture false e 'denaro volante': così i colletti bianchi pulivano i milioni dei narcos di Roma; False assunzioni di extracomunitari: coinvolto dipendente dell'Ispettorato. Per una pratica sicura servivano 9mila euro; Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e false assunzioni: 29 indagati nel sassarese; Brindisi, sequestrate oltre 15mila euro in banconote false dalla Guardia di Finanza. False assunzioni nella guardia di finanza, avvocato finisce davanti al giudiceTartaglione è accusato di truffa aggravata nei confronti di diversi giovani. Incassati quasi 70mila euro ... casertanews.it Falsi posti nella Guardia di Finanza, avvocato casertano finisce sotto processoPromesse di lavoro, conoscenze altolocate e contratti mai esistiti. È attorno a questo copione che ruota l’inchiesta che vede imputato Domenico Tartaglione, 63 anni, avvocato, originario di Casagiove ... pupia.tv False assunzioni di extracomunitari nel Casertano: indagato anche un infermiere: Un dipendente dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli dirigeva il tutto. Titolari di aziende agricole mettevano a disposizione le loro realtà imprenditoriali, mentre un Caf del Caserta - facebook.com facebook Favoreggiamento immigrazione clandestina e false assunzioni, 29 indagati. Operazione dei carabinieri coordinata dalla Procura di Sassari #ANSA x.com