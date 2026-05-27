Stroncato dalla malattia a soli 46 anni | era padre di quattro figli

Da bresciatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 46 anni è deceduto a causa di una grave malattia. La sua morte ha lasciato sconvolta la comunità di Carpenedolo. Era padre di quattro figli. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e vicini. La famiglia ha confermato la scomparsa senza ulteriori dettagli sulla malattia. La comunità si è riunita per un momento di lutto. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni sul trattamento o la diagnosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La comunità di Carpenedolo è in lutto per la prematura scomparsa di Klodian Ajdini, morto a soli 46 anni per le conseguenze di una grave malattia. Originario di Durazzo, in Albania, da tempo abitava nel Bresciano e in paese era molto conosciuto: gran lavoratore e padre attento. Lascia nel dolore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Carmine Perrone, il sergente stroncato dal tumore a 55 anni: il figlio era morto di leucemia

Video Carmine Perrone, il sergente stroncato dal tumore a 55 anni: il figlio era morto di leucemia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giovane padre stroncato dalla malattia: una raccolta fondi per il funerale

Il dramma di Marco, padre di famiglia stroncato dalla malattia: il dolore di moglie e figlioLa comunità di Montirone si stringe intorno alla famiglia di Marco Rigobello, un uomo di 57 anni che ha perso la vita dopo aver lottato contro una...

Temi più discussi: Paolo Venaruzzo stroncato dalla malattia a 55 anni: era a capo della coop Ape; Stroncato da una malattia a 51 anni: addio a Tomaso Wührer - BresciaToday; Fisioterapista dell’Asl stroncato prematuramente dalla malattia; Muore a soli 31 anni stroncato da una malattia : Thomas era un ragazzo d’oro, mancherà a tutti.

stroncato dalla malattia aCarmine Perrone, il sergente stroncato dalla malattia a 55 anni: il figlio Renato morto di leucemia tre anni primaSESTO AL REGHENA - Aveva supportato fino all'ultimo il figlio Renato, mancato nell'ottobre del 2023 a causa di una leucemia a soli 22 anni. E dopo cinque anni di fatiche, su ... ilgazzettino.it

stroncato dalla malattia aPaolo Venaruzzo stroncato dalla malattia a 55 anni: era a capo della coop ApePORTOGRUARO - La comunità di Portogruaro è in lutto per la scomparsa di Paolo Venaruzzo, deceduto all'età di 55 anni dopo aver lottato con coraggio contro la ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web