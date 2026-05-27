Stroncato dalla malattia a soli 46 anni | era padre di quattro figli
Un uomo di 46 anni è deceduto a causa di una grave malattia. La sua morte ha lasciato sconvolta la comunità di Carpenedolo. Era padre di quattro figli. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e vicini. La famiglia ha confermato la scomparsa senza ulteriori dettagli sulla malattia. La comunità si è riunita per un momento di lutto. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni sul trattamento o la diagnosi.
La comunità di Carpenedolo è in lutto per la prematura scomparsa di Klodian Ajdini, morto a soli 46 anni per le conseguenze di una grave malattia. Originario di Durazzo, in Albania, da tempo abitava nel Bresciano e in paese era molto conosciuto: gran lavoratore e padre attento. Lascia nel dolore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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