Giovane padre stroncato dalla malattia | una raccolta fondi per il funerale

Un giovane padre è deceduto a 48 anni a causa di una malattia. La notizia è stata comunicata dai figli, dal fratello, dalla cognata, dalla nipote e dalla compagna, che hanno anche avviato una raccolta fondi per il funerale. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che hanno espresso il loro dolore sui social e attraverso messaggi di vicinanza.

Marco Guitti è morto a soli 48 anni: ne danno il triste annuncio i figli, il fratello, la cognata, la nipote, la compagna e i tantissimi amici. Non è sopravvissuto a una breve quanto grave malattia: da qualche tempo era ospite della Domus Salutis di Brescia, dove è stata allestita la camera.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Padre di famiglia stroncato dalla malattia: Alessandro Poli aveva 50 anniSi è spento a un mese dal suo cinquantesimo compleanno Alessandro Poli, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e nell’intera comunità di...