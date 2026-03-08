Il dramma di Marco padre di famiglia stroncato dalla malattia | il dolore di moglie e figlio

La comunità di Montirone si stringe intorno alla famiglia di Marco Rigobello, un uomo di 57 anni che ha perso la vita dopo aver lottato contro una grave malattia. La moglie e il figlio di Marco vivono ora il dolore della perdita, mentre amici e conoscenti si uniscono al cordoglio per questa scomparsa.

Comunità in lutto per la scomparsa del 57enne Marco Rigobello. Lascia la moglie Giovanna e il figlio Federico. La famiglia ha chiesto donazioni all’Airc La comunità di Montirone è in lutto per la scomparsa di Marco Rigobello, morto all’età di 57 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Rigobello lascia nel dolore la moglie Giovanna e il figlio Federico, oltre alla madre Maria. A piangerlo sono anche i fratelli Luisa con Renato, Luca con Donatella e Matteo con Luisa. La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al dottor Felice Esposito e al personale della U.C.P. Dom dell'ospedale Civile di Brescia, che hanno assistito Rigobello durante la malattia con professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

