Lo Stretto di Hormuz è un passaggio chiave per il commercio mondiale di petrolio. L'Iran ha tre opzioni per rispondere alle tensioni con gli Stati Uniti riguardo a questa zona. La prima consiste in azioni militari, la seconda in manovre diplomatiche e la terza in operazioni di pressione economica. Il tempo gioca a favore di Teheran, che può sfruttare eventuali ritardi o incertezze nelle risposte occidentali. La regione rimane sotto osservazione per possibili escalation.

Lo Stretto di Hormuz non è soltanto un passaggio marittimo strategico: per l’Iran rappresenta oggi il fulcro di una più ampia battaglia geopolitica con gli Stati Uniti e con la comunità internazionale. Secondo numerosi osservatori e dichiarazioni di funzionari iraniani, l’obiettivo prioritario di Teheran nei negoziati in corso non sarebbe tanto ottenere introiti dai pedaggi navali, quanto vedere riconosciuta la propria sovranità sullo stretto. Hormuz e le tre opzioni dell'Occidente Una richiesta che, se accolta, modificherebbe profondamente gli equilibri regionali e il sistema di sicurezza energetica globale. Per l’Iran, il controllo di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stretto di Hormuz, le tre opzioni per l'Occidente e il fattore tempo che fa gioco Teheran

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Stretto di Hormuz Bloccato Come l'Iran Scatena Crisi Energetica Mondiale

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Lo Stretto di Hormuz non è stato riaperto. La crisi è appena entrata nella sua fase più lenta. reddit

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