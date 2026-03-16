Stretto di Hormuz le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi

Gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare la sicurezza nello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico che permette il transito del 20% del petrolio mondiale. Donald Trump ha annunciato l’intenzione di riaprire il canale e ha invitato altri paesi interessati a collaborare per garantire la libertà di navigazione in quella zona cruciale. La questione riguarda direttamente le rotte del petrolio e la stabilità dell’approvvigionamento globale.

(Adnkronos) – Donald Trump vuole riaprire lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio, e per questo chiede aiuto anche ad altri Paesi interessati. Nei giorni scorsi, e con lui il segretario alla Difesa Pete Hegseth, ha promesso che petroliere e mercantili saranno scortati da navi da guerra e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Stretto di Hormuz chiuso dopo l'attacco in Iran, i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi: le conseguenze Guerra all’Iran, media Usa: “2.500 Marines, gruppi anfibi e navi da guerra per proteggere lo stretto di Hormuz”Gli Stati Uniti reagiscono al giro di vite imposto da Teheran sullo stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Aggiornamenti e notizie su Stretto di Hormuz le opzioni Usa per... Temi più discussi: Iran, esistono vere alternative allo Stretto di Hormuz per il commercio di petrolio?; Iran, perché le sorti dello stretto di Hormuz agitano la filiera globale; Cosa vuole ottenere l’Iran bloccando lo stretto di Hormuz - Pierre Haski; La chiusura dello Stretto di Hormuz è senza precedenti. Stretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle naviTrump vuole riaprire lo Stretto di Hormuz, scortando le petroliere con navi da guerra e droni. Possibile anche l’invio dei Marines per proteggere il petrolio mondiale ... adnkronos.com Lo Stretto di Hormuz e le capacità del sistema difensivo iranianoLo Stretto di Hormuz resta il principale collo di bottiglia energetico mondiale: tra mine, droni, missili e Pasdaran, ecco perché la minaccia iraniana pesa sulla libertà di navigazione. difesaonline.it Masala: “Dagli Usa molti errori, liberare lo Stretto di Hormuz ora non è facile” x.com Ormai da giorni lo Stretto di Hormuz è un grande collo di bottiglia. Sono circa mille le navi ferme nei porti, tra cui duecento imbarcazioni petroliere che trasportano rifornimenti necessari in tutto il mondo, in attesa di attraversare questa lingua di mare così strate - facebook.com facebook