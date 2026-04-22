Stretta nella movida di Salerno e provincia | controlli serrati nei locali e in occasione degli spettacoli i provvedimenti

Nella provincia di Salerno sono stati intensificati i controlli nei locali e durante gli spettacoli pubblici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nelle aree di aggregazione. Un gruppo di lavoro interforze, coordinato dalla Prefettura, ha effettuato verifiche programmate che coinvolgono la Questura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Le attività di controllo sono state svolte in diverse occasioni per monitorare il rispetto delle normative vigenti.

Stretta nella movida della provincia, a tutela della sicurezza nei luoghi di aggregazione. Attività di verifica, infatti, sono state programmate e analizzate da un gruppo di lavoro interforze, coordinato dalla Prefettura, composto da Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Effetto Crans-Montana, controlli serrati nei luoghi della movida di Pavia: denunciati 4 titolari di localiPavia, 6 febbraio 2026 - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio, disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di... Movida sicura, a Casalpusterlengo prima notte con le nuove regole: controlli serrati e locali blindatiCasalpusterlengo (Lodi), 12 aprile 2026 – A Casalpusterlengo è entrata in vigore stanotte l’ordinanza del sindaco per contenere gli eccessi della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caserta movida, stretta sugli orari dei locali nelle aree sensibili; Cominciano a fare a botte, i residenti danno l'allarme: nel fine settimana c'è la stretta; Mestre, stretta sulla movida: chiuso per 45 giorni un bar; Stretta sulla movida: locali chiusi entro le 2 e stop a vetro e lattine dopo mezzanotte. Caserta movida, stretta sugli orari dei locali nelle aree sensibiliLa Commissione straordinaria del Comune di Caserta imprime un giro di vite sulla movida cittadina e sugli orari dei locali con l’ordinanza 14 destinata a entrare in vigore dal primo maggio ... ilmattino.it Floridia. Controlli sulla movida, stretta della Polizia nell’hinterland di SiracusaCon l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento della frequentazione dei luoghi di ritrovo serale, si intensificano i controlli nel territorio di Siracusa e nei centri limitrofi. Nel mirino ... libertasicilia.it SALERNO, STRETTA SUI PARCHEGGIATORI ABUSIVI: 34 NOMI NEL MIRINO - A Salerno si torna ad alzare l’attenzione su un fenomeno che da troppo tempo pesa su cittadini e automobilisti. Nel mirino ci sono 34 già id - facebook.com facebook Francia, il governo studia le misure anti crisi. Intanto vara una stretta da 6 miliardi di tagli x.com