Da Trastevere a Ostia stretta sulla movida | raffica di irregolarità nei locali

Nel fine settimana, la polizia locale di Roma Capitale ha effettuato controlli nelle zone più frequentate della città, tra cui Trastevere e Ostia. Durante le operazioni sono stati riscontrati circa 100 illeciti nei locali controllati, tra cui irregolarità di vario genere. Le verifiche hanno coinvolto le principali aree dedicate alla vita notturna e alle località più affollate, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.