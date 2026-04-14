Da Trastevere a Ostia stretta sulla movida | raffica di irregolarità nei locali
Nel fine settimana, la polizia locale di Roma Capitale ha effettuato controlli nelle zone più frequentate della città, tra cui Trastevere e Ostia. Durante le operazioni sono stati riscontrati circa 100 illeciti nei locali controllati, tra cui irregolarità di vario genere. Le verifiche hanno coinvolto le principali aree dedicate alla vita notturna e alle località più affollate, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.
Ostia, 14 aprile 2026 – Circa 100 illeciti nei locali sono emersi nel corso dei controlli serrati, messi a segno nel fine settimana da parte della polizia locale di Roma Capitale nelle principali aree della movida e nelle località più frequentate della città. Da Trastevere al centro storico, passando per Esquilino, San Lorenzo, Piazza Bologna, Parioli, Ponte Milvio, San Pietro, Pigneto e Ostia, le pattuglie hanno eseguito verifiche mirate sia negli esercizi pubblici sia sul rispetto del codice della strada. Tra le violazioni più frequenti, ricostruisce la polizia locale, la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, il mancato...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale.
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