Stretta contro gli incivili a Minturno nuove sanzioni per i proprietari di cani Scatta l’ordinanza

A Minturno è stata emanata una nuova ordinanza che prevede sanzioni più severe per i proprietari di cani che non rispettano le regole nei luoghi pubblici. La misura, firmata dal sindaco, mira a combattere comportamenti irrispettosi e il degrado urbano legato alla conduzione degli animali. Le nuove norme sono state adottate nell’ambito di un intervento più ampio contro l’inciviltà e il deterioramento degli spazi pubblici.

Stretta contro gli incivili a Minturno. Il Comune, nell’ambito della lotta contro il degrado urbano e i comportamenti irrispettosi legati alla conduzione dei cani nei luoghi pubblici, ha infatti emanato una nuova ordinanza firmata dal sindaco Gerardo Stefanelli che introduce sanzioni più severe. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stretta sui padroni dei cani. Ordinanza contro l’inciviltà. Sanzioni fino a 500 euroIn città è entrata in vigore una nuova ordinanza che mira a regolamentare la gestione dei cani negli spazi pubblici, con particolare attenzione al...

Giardino Monaco, stretta sugli orari contro padroni incivili che non raccolgono i bisogni dei caniÈ stata annunciata una riduzione degli orari di apertura del giardino di via del Giardino, dedicato a Giusto Monaco, situato al civico 30 di via...

Temi più discussi: Minturno, stretta contro gli incivili: l’assessore Piernicandro D’Acunto annuncia nuove sanzioni per i proprietari di cani; I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali; Gaeta, truffa del falso operatore bancario. Individuato il conto utilizzati dai malviventi; Stretta sui padroni dei cani Ordinanza contro l’inciviltà Sanzioni fino a 500 euro.

Stretta contro gli incivili dei rifiuti tra Marano e Qualiano: raffica di multe e denunceProsegue la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti tra Marano e Qualiano, dove le amministrazioni locali hanno intensificato controlli e attività di monitoraggio per contrastare un fenomeno che ... ilmattino.it

Rifiuti, stretta contro gli incivili a Genova. Triplicate le sanzioni nel 2025Genova – Dall’inizio dell’anno gli agenti della polizia locale hanno comminato ottantasei sanzioni in materia di rifiuti: ventotto multe per contestare l’abbandono di ingombranti, le altre 58 per ... ilsecoloxix.it