Giardino Monaco stretta sugli orari contro padroni incivili che non raccolgono i bisogni dei cani

È stata annunciata una riduzione degli orari di apertura del giardino di via del Giardino, dedicato a Giusto Monaco, situato al civico 30 di via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La decisione arriva in risposta alle segnalazioni di comportamenti incivili da parte di alcuni proprietari di cani, che non si sono attenuti all’obbligo di raccogliere i bisogni dei loro animali durante l’utilizzo dello spazio pubblico.

Stretta sugli orari d'apertura del “giardino di via del Giardino”, intitolato a Giusto Monaco, che si trova precisamente al civico 30 di via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'area delle Politiche ambientali, transizione ecologica e rigenerazione del verde del Comune ha infatti emanato una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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