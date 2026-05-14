Boom della medicina estetica per lui segreti ed errori dei moderni narcisi 

Negli ultimi anni si è assistito a un considerevole aumento degli interventi di medicina estetica tra gli uomini, con dati che mostrano una crescita del 95% tra il 2018 e il 2024 per quanto riguarda la chirurgia e del 116% per i trattamenti non invasivi nello stesso periodo. Questa tendenza riguarda un pubblico sempre più vasto che sceglie di sottoporsi a procedure estetiche per modificare o migliorare il proprio aspetto. La diffusione di queste pratiche si riflette anche in una maggiore disponibilità di servizi dedicati agli uomini nelle cliniche specializzate.

I numeri parlano chiaro: tra il 2018 e il 2024 gli interventi di chirurgia estetica sugli uomini sono cresciuti del 95% e i trattamenti non invasivi del 116%. Insomma, dopo un’iniziale diffidenza è boom non solo di skincare ma anche di medicina estetica per lui. “Oltretutto gli uomini sono molto più semplici da gestire, perché chiedono consiglio e si affidano allo specialista, anche soltanto per la prescrizione cosmetica”. Parola del presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime) Emanuele Bartoletti, che analizza il fenomeno con LaSalute di LaPresse alla vigilia del 47mo Congresso Sime, al via domani alla Nuvola. L’identikit dei moderni narcisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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