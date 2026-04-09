A Savona, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha avviato un ciclo di incontri gratuiti presso piazza Simone Weil 40. L’obiettivo è offrire ai cittadini approfondimenti su temi medici che si intrecciano con storia e arte. Il programma prevede presentazioni e confronti su argomenti come i trapianti e le piaghe d’Egitto, con lo scopo di divulgare conoscenze scientifiche in modo accessibile.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona promuove a piazza Simone Weil 40 un ciclo di divulgazione scientifica gratuita rivolto ai cittadini, che prevede l’analisi di temi medici tra storia e arte. Il programma, denominato Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza, si svolge nella sala convegni della struttura cittadina. Gli appuntamenti sono fissati nella fascia oraria che va dalle 20.30 alle 22.30. L’evento più recente, svoltosi mercoledì 8 aprile 2026, ha come protagonista il Dott. Piero Paolo Zanetti. Il medico ha guidato l’assemblea attraverso l’esame del primo trapianto cardiaco nell’essere umano, integrando dati scientifici, esiti clinici e aneddoti legati a tale impresa medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trapianti e Piaghe d’Egitto: Savona scopre i segreti della medicina

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